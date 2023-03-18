لليوم الـ33.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة

الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم الـ33 على التوالي، لمواجهة سياسات الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم.

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ويواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).



ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في "نفحة"، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".



وتمثلت العقوبات الجديدة التي فرضها "بن غفير" وإدارة السجون على الأسرى، بإغلاق "الكانتينا" والحرمان من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة، وسحب بلاطات التسخين، وبعض الأدوات الأساسية.



ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

صفا