السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

السبت، 18-03-2023 09:27 ص

لليوم الـ33.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة

777


الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم الـ33 على التوالي، لمواجهة سياسات الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم.

اضافة اعلان


ويواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).


ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في "نفحة"، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".


وتمثلت العقوبات الجديدة التي فرضها "بن غفير" وإدارة السجون على الأسرى، بإغلاق "الكانتينا" والحرمان من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة، وسحب بلاطات التسخين، وبعض الأدوات الأساسية.


ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ى

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

ووووو

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

لالالالا

الاحتلال يُبعد 4 فتية مقدسيين عن البلدة القديمة أسبوعين

احتلال 999

الاحتلال يقتحم قرية تعنك غرب جنين

00

مشاهد مؤلمة .. طفلة تتعرض لهجوم وحشي من كلاب ضالة في قضاء سلفيت

احتلال 2

الاحتلال يقتحم خربة الحفيرة جنوب جنين

أخبار متعلقة
ظ

لليوم الـ 31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة ضد الاحتلال

سجون

لليوم الـ 26 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجون

لليوم الـ 24 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجون

لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجج

لليوم الـ 19 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

احتلال

لليوم الـ 13 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون