لواء جولاني الإسرائيلي يقر بمقتل 48 من عناصره في غزة

الوكيل الاخباري - أقر لواء "جولاني" في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 41 من جنوده في عملية طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر الماضي، وبمقتل 7 آخرين في معارك غزة منهم قائد الكتيبة 13 المقدم تومر غرينبرغ.

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ولواء "جولاني" يعرف أيضا باسم "اللواء الأول" وهو لواء مشاة ضمن الجيش الإسرائيلي ويرتبط تقليديا بالقيادة الشمالية.



وأفادت القناة "12" العبرية في تقرير نشرته السبت على موقعها الرسمي، بأن لواء جولاني يتواجد في الجبهة منذ بداية المعارك الدفاعية ومن ثم في الهجوم في عمق قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الأيام الطويلة من القتال قدمت قصصا لا تعد ولا تحصى من الخسائر الفادحة.