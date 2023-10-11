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الأربعاء، 11-10-2023 02:28 م

ماذا قال مؤسس فيسبوك عن الحرب على غزة ؟

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الوكيل الإخباري - تجاهل مؤسس شبكة فيسبوك مارك زوكربيرغ تطورات الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي، مكتفيا بالهجوم على المقاومة الفلسطينية .

وهاجم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (فيسبوك) حركة حماس بسبب عملية «طوفان الأقصى» ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زوكربيرغ بمنشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :" الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس شر . لا يوجد أبدا أي مبرر للقيام بأعمال إرهابية ضد الأبرياء. المعاناة الواسعة النطاق التي أسفرت عنها مدمرة. يظل تركيزي على سلامة الموظفين وعائلاتهم في إسرائيل والمنطقة "

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