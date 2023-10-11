بيان من حزب الله حول التطورات في الجنوب اللبناني

الوكيل الإخباري - أصدر حزب الله اللبناني بيانا، الأربعاء، أكد فيه استهدافه موقع "الجرداح الإسرائيلي"مقابل منطقة الضهيرة بعدة صواريخ.



وأكد حزب الله سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

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وأكد سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.



وقال إن المقاومة الإسلامية تؤكد مجدّدا أنها ستكون حاسمة في ردها على اعتداءات الاحتلال التي تستهدف "بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء".



وأشارت مصادر إلى أن جيش الاحتلال قصف بالقنابل الفوسفورية بلدتي الضهيرة ويارين في جنوب لبنان.



في غضون ذلك، أفادت القناة 13 العبرية عن أنباء حول تسلل مقاومين من منطقة رأس الناقورة الحدودية إلى الداخل الفلسطيني.

