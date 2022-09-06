الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 04:04 م

محكمة الاحتلال تصدر حكما بالسجن أربعة أشهر ونصف بحق الأسيرة دينا جرادات

HxMgj


الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير، إن محكمة الاحتلال في "سالم" أصدرت حكما بحق الأسيرة دينا جرادات (23 عاما) من جنين، بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل.

وأوضح أن الأسيرة جرادات معتقلة منذ الـ7 من آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة، لافتاً إلى أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.

 يُذكر أنها نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون"، نتيجة لوضعها الصحي.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12183222464115213333583380201433

الاحتلال يهدم 3 مزارع للمواشي في بلدة عناتا

احتلال9

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

احتلال 1

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من القدس

اسعاف فف

برصاصة في القلب .. استشهاد شاب على يد الاحتلال في طوباس

03093112526322200088338423878510

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

1091228379

الاحتلال يعتقل طفلا من مدينة الخليل

أخبار متعلقة
احتلال 9

استشهاد فلسطيني بعد اقتحام قوات الاحتلال جنين

اسعاف فف

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

احتلال9

إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة في جنين

اسعاف

وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاصة طائشة في جنين

اسعاف 5

سبع إصابات برصاص الاحتلال في جنين

6o4lkzqq33e1xQrSPNc1LTBXFunDAd9wlq5k6Jll

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين