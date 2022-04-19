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الثلاثاء، 19-04-2022 03:25 م

مدير أوقاف القدس يحذر من مآلات الاحتلال على المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري-حذر نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات، من مآلات وآثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والوضع العام في القدس المحتلة.

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وطالب بكيرات في بيان اليوم الثلاثاء، بتحرك دولي عاجل للجم الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاته المتصاعدة في محاولة لفرض إجراءات التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

 

ويشهد المسجد الأقصى المبارك منذ ثلاثة أيام اقتحامات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، خلال ما يعرف بـ"عيد الفصح". ويتصدى المعتكفون بالأقصى لهذه الاقتحامات وتحويل مسارها. وأشار بكيرات إلى "رغبة الاحتلال في فرض الثقافة اليهودية بكل أشكالها على المسجد الأقصى ومحيطه، في محاولة تتجاوز حتى الوقائع التهويدية على المسجد، محذرا في الوقت ذاته من مغبة استمرار الاحتلال في عدوانه على الأقصى"

 

بترا

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