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الإثنين، 04-04-2022 10:40 ص

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

ج


الوكيل الإخباري - اندلعت، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان والمصلين المقدسيين وقوات الاحتلال في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد استفزازات واعتداءات نفذتها الأخيرة في المنطقة بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك، ما اسفر عن اصابة 19 فلسطينيا.

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وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن مواجهات اندلعت في منطقة باب العامود وامتدت باتجاه باب الساهرة وشارع السلطان سليمان، قامت خلالها قوات الاحتلال بملاحقة الشبان المقدسيين ونصب حواجز عند محيط باب الساهرة.


وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي المطاطي وقنابل الغاز صوب الشبان، بينما اعتقلت شابين من منطقة باب العامود.


وأعلنت جمعية الهلال الاحمر تسجيل 19 إصابة، عولجت 15 منها ميدانيا، فيما تم نقل 4 من المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج ،موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد اعتداء أعداد كبيرة من جيش الاحتلال عليه بالهراوات، كما اعتقلت وحدة المستعربين شابا آخر من المكان بعد ملاحقته .


واعتدت قوات الاحتلال على مسن في محيط باب العامود بالقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابته بالرأس، ثم قامت باعتقاله.


وفي حصيلة لعدد المعتقلين خلال المواجهات، أعلن مكتب اعلام الاسرى بالقدس أن قوات الاحتلال اعتقلت حوالي 10 مقدسيين خلال المواجهات في باب العمود، 2 منهم من قبل وحدة للمستعربين، في حين تم الاعتداء على شابين ومسن ما تسبب لهم بإصابات متفاوتة، وتم نقلهم جميعهم الى ما يسمى معتقل المسكوبية بالقدس الغربية المحتلة.

 

بترا


 




 

 


 

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