مدير مستشفى الشفاء: 900 مريض و5 آلاف نازح يواجهون الموت المحقق

الوكيل الإخباري

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- أكدّ مدير مجمع الشفاء في غزة محمد أبو سلمية يخلو من أي قطرة مياه بعد انفجار الخط المغذي للمستشفى باقتحام الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء.وقال أبو سلمية إنّ قسم الطوارئ مغلق تمامًا وبه مئات المصابين، وأن أكثر من 900 مريض و5 آلاف نازح يواجهون الموت المحقق.وتابع أنّ الأطباء لا يستطيعون التحرك من مكان إلى آخر داخل المستشفى، متوقعًا وفاة المئات داخل منازلهم بقطاع غزة بسبب انقطاع الخدمات الصحية.وتمكنت كوادر المستشفى من دفن 82 جثة وبقيت 60 جثة أخرى بقسم الطوارئ لا نستطيع دفنها.