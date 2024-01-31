مسؤول أمريكي: بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط بالأيام المقبلة

الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول أميركي الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة" فيما تتكثف المفاوضات حول اقتراح هدنة جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ بلينكن سيعود إلى المنطقة "في الأيام المقبلة" بدون تحديد وجهته أو مواعيد رحلته



وستكون هذه المرة الخامسة التي يجري فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة .

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