الخميس 18-01-2024
الوكيل الاخباري
 

البلقاء: إطلاق مبادرة نحو بيئة أفضل لمجلس الخدمات المشتركة

الحكومة : إجراءات للتخفيف عن المواطنين

المكسيك وتشيلي تحيلان الوضع في فلسطين للجنائية الدولية

الدويري : هؤلاء إلى مزبلة التاريخ !

لافروف: نحتاج لبداية جديدة تقود إلى إقامة دولة فلسطينية

البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

القسام: قصفنا موقع كيسوفيم العسكري بالصواريخ

القوات الأميركية تشن ضربات جديدة على اليمن

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن في هذا الموعد

النقابة العامة للألبسة تنظم حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي غزة

عاجل

القوات الأميركية تشن ضربات جديدة على اليمن

الخميس، 18-01-2024 11:17 م

المكسيك وتشيلي تحيلان الوضع في فلسطين للجنائية الدولية

غزة


 الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الخميس إنها وتشيلي أحالتا الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم محتملة" بعد أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخرا خاصة ضد الأهداف المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أنها تتابع الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

الدويري : هؤلاء إلى مزبلة التاريخ !

111

لافروف: نحتاج لبداية جديدة تقود إلى إقامة دولة فلسطينية

11

البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

حماس

القسام: قصفنا موقع كيسوفيم العسكري بالصواريخ

8888

الاحتلال يزعم العثور على جثث 21 أسيراً

33333

غالانت: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_31778fa69ec7296750f7b55902e1e966

عزت الرشق: عمليات الاغتيال لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا

6563a5f5423604065956a2bf

الجهاد الإسلامي: دعوات وزراء إسرائيليين لتهجير شعبنا جريمة حرب

405023

بنك إسرائيل: تكاليف الحرب ستبلغ أكثر من 58 مليار دولار

٣

المقاومة تنعى الشهيد الدكتور يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق

٦

الجهاد الإسلامي يدين العدوان الأمريكي على اليمن

4414

استشهاد شاب فلسطيني نفذ عملية طعن شرق القدس