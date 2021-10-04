عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحا عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة. وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المواطنين الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي عام 48 للأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية.

بترا