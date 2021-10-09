السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 04:55 م

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في القدس

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الوكيل الاخباري- حطم مستوطنون، اليوم السبت، عددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين في قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في البلدة، بأن مستوطني "هار شموئيل" المقامة على أراضي القرية، حطموا زجاج عدد من المركبات، التي اضطر اصحابها لإيقافها قرب المستوطنة المذكورة، بسبب اغلاق قوات الاحتلال الطريق الواصلة بين القرية والقدس المحتلة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم المستوطنون فيها بالاعتداء على مركبات المواطنين الفلسطينيين في بيت إكسا، حيث أحرقوا قبل عدة أشهر أربع مركبات لأهالي القرية في المنطقة ذاتها، وحطموا زجاج مركبات أخرى واعطبوا اطاراتها.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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