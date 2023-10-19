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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

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الخميس، 19-10-2023 11:17 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.


بترا


 




 

 


 

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