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الثلاثاء، 28-03-2023 02:05 م

مستوطنون متطرفون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة

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الوكيل الاخباري- أقام مستوطنون متطرفون بؤرة استيطانية جديدة، في الجهة الشرقية من سهل البقيعة في منطقة الأغوار الشمالية المحتلة.

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وقال مسؤول ملف انتهاكات الاحتلال بالأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من المستوطنين أقاموا حظيرة أبقار في منطقة "الحنو" الواقعة في الجهة الشرقية من سهل البقيعة، أتبعوها أمس بإقامة ثلاث حظائر "بركسات" في المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.


وأضاف، إن مساحة الأراضي المتوقع أن تستولي عليها البؤرة بشكل كامل تقدر بحوالي 1800 دونم، علما أن هذه الأراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين من بلدة طمون.


واكد بشارات، أن المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤرة نفذوا اعتداءات على الرعاة في وقت سابق، حيث قاموا قبل يومين بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم في الرأس، جراء ضربه بالعصي.


يذكر أن المستوطنين أقاموا أكثر من خمس بؤر استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية خلال أقل من عشرة أعوام، وتعد هذه البؤر من أشكال الاستيطان الرعوي الذي يستولي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية في الأغوار، ويغلقها بشكل كامل أمام المواطنين والرعاة ويحرمهم من استغلالها.

 

بترا

 




 

 


 

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