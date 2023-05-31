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الأربعاء، 31-05-2023 08:14 ص

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في جنين

ظظ


الوكيل الإخباري - حطّم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، عددا من مركبات الفلسطينيين على جسر قرية زبدة وأغلقوا الشارع الرابط بين بلدتي يعبد وبرطعة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرى جنوب جنين.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال اعتدت على مركبات المواطنين على جسر قرية زبدة بمنطقة يعبد جنوب جنين، وأغلقوا الشارع الرئيسي الذي يربط جنين بطولكرم وبلدة يعبد، ومارسوا أعمال عربدة وعنف وحطموا زجاج عدد من السيارات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.


ومنذ ساعات صباح اليوم، تواصل قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان المقام فوق أراضي يعبد عرقلة تحركات الفلسطينيين وتفتيش مركباتهم والتدقيق في هويات المواطنين، علما أنها أغلقت الحاجز بالأمس وفجر اليوم .


وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى طورة وأم دار ونزلة زيد بمنطقة يعبد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب غرب جنين .

 

وفا


 




 

 


 

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