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السبت، 17-06-2023 09:25 ص

مستوطنون يشعلون النيران بأراضي في بيت لحم

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الوكيل الاخباري - أشعل مستوطنون، أمس الجمعة، النيران في أراضٍ بقرية حوسان غرب بيت لحم.

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وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا"، بأن مستوطنين أشعلوا النيران في أراضي منطقة قديس الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون، إضافة إلى إصابة شابين بالاختناق أثناء محاولتهم إخماد الحريق نقلا إلى المستشفى.


وأضاف حمامرة أن المستوطنين حاولوا منع الفلسطينيين مع إخماد الحريق، بالاعتداء عليهم.


يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق الفلسطينيين وأملاكهم في حوسان، من خلال تجريف الأرض واقتلاع الأشجار.


وفا


 




 

 


 

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