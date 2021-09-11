السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

مسيرات بالضفة والداخل الفلسطيني تضامناً مع الأسرى

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السبت، 11-09-2021 08:41 م

مسيرات بالضفة والداخل الفلسطيني تضامناً مع الأسرى

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الوكيل الاخباري - شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل، مساء يوم السبت، مسيرات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، تخلل بعضها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وتشهد فلسطين المحتلة حالة من الغضب العارم مع تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في السجون وتحذيرات القوى الوطنية وفصائل المقاومة من مساس الاحتلال بالأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم فجر الاثنين من سجن جلبوع.

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