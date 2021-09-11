مسيرات بالضفة والداخل الفلسطيني تضامناً مع الأسرى

الوكيل الاخباري - شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل، مساء يوم السبت، مسيرات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، تخلل بعضها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.



وتشهد فلسطين المحتلة حالة من الغضب العارم مع تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في السجون وتحذيرات القوى الوطنية وفصائل المقاومة من مساس الاحتلال بالأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم فجر الاثنين من سجن جلبوع.

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