الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل فيديو- انقلاب مركبة وزير الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

فيديو - الاحتلال يطلق النار على منفذ عملية الرملة التي تسببت باصابة مستوطنة

احذر الكميات الزائدة من البطيخ اذا كنت تعاني من هذا المرض

انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الوطنية في الهند

المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ إضافي لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

بلينكن: نحاول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعا

قصف وغارات إسرائيلية تدمّر عشرات المنازل جنوبي لبنان

بعد أن استخرجت من رحم أمها المتوفاة .. استشهاد الطفلة صابرين في غزة

الجمعة، 26-04-2024 04:53 م

المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ إضافي لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

1714139318706


الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تعمل على زيادة تمويل دعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة، وذلك في ضوء "التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض".

اضافة اعلان


وأشارت المفوضية في مذكرة اليوم الجمعة، إلى أن "الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية سيتم توجيهها من خلال المنظمات الشريكة التي تساعد بالفعل الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.


ويهدف هذا الدعم إلى "زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، ودعم قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى، من بين أمور أخرى".


ووفق المذكرة، فإنه بهذا الدعم يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين داخل غزة وفي جميع أنحاء المنطقة خلال العام الحالي.


وفي الأثناء "تواصل عملية الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي نقل الإمدادات الحيوية المقدمة من الشركاء الإنسانيين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غزة"، مشيرة إلى أن رحلة اليوم ستقوم بتوصيل إمدادات طوارئ ومن المقرر رحلتين إضافيتين في الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل.


وأفادت المذكرة بأن الاتحاد الأوروبي "قام بتمويل قافلتين تنقلان أكثر من 130 طنًا من إمدادات المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي التي تبرعت بها أيرلندا والشركاء في المجال الإنساني.


وخلصت المذكرة إلى أنه "للاستجابة للأزمة منذ تشرين الأول 2023، أجرى الاتحاد الأوروبي 48 رحلة جوية إنسانية لنقل أكثر من 2000 طن من مواد الإغاثة المقدمة من الشركاء في المجال الإنساني والعديد من دوله الأعضاء".




 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

فيديو - الاحتلال يطلق النار على منفذ عملية الرملة التي تسببت باصابة مستوطنة

4_news_1697981136

بلينكن: نحاول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعا

1-1707972-1714129018

بعد أن استخرجت من رحم أمها المتوفاة .. استشهاد الطفلة صابرين في غزة

b507b23d0de0355af7bb6e90025d64fb

45 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

LihgC

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34356 منذ 7 اكتوبر

hjjsr8op6-0-0-1600-1066-0-x-larg-1714127275

بلينكن حدد 3 كتائب إسرائيلية ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين

أخبار متعلقة
maxresdefault

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 34183 شهيداً

WhatsApp Image 2024-04-22 at 8.22.23 AM

في اليوم الـ199 .. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتفرق على غزة

main_image6625171ea6e59

غانتس: السنوار هو المفتاح

images (1)

إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

3

استمرار خروج المظاهرات المتضامنة مع غزة في عدد من المدن البريطانية

2023-10-24T102633Z_1125994968_RC2YY3AXCO0Y_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FRANCE

نتنياهو: أوضحت للمجتمع الدولي أننا لن نوقف الحرب بغزة دون إعادة المختطفين