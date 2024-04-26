المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ إضافي لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تعمل على زيادة تمويل دعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة، وذلك في ضوء "التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض".

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وأشارت المفوضية في مذكرة اليوم الجمعة، إلى أن "الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية سيتم توجيهها من خلال المنظمات الشريكة التي تساعد بالفعل الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



ويهدف هذا الدعم إلى "زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، ودعم قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى، من بين أمور أخرى".



ووفق المذكرة، فإنه بهذا الدعم يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين داخل غزة وفي جميع أنحاء المنطقة خلال العام الحالي.



وفي الأثناء "تواصل عملية الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي نقل الإمدادات الحيوية المقدمة من الشركاء الإنسانيين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غزة"، مشيرة إلى أن رحلة اليوم ستقوم بتوصيل إمدادات طوارئ ومن المقرر رحلتين إضافيتين في الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل.



وأفادت المذكرة بأن الاتحاد الأوروبي "قام بتمويل قافلتين تنقلان أكثر من 130 طنًا من إمدادات المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي التي تبرعت بها أيرلندا والشركاء في المجال الإنساني.



وخلصت المذكرة إلى أنه "للاستجابة للأزمة منذ تشرين الأول 2023، أجرى الاتحاد الأوروبي 48 رحلة جوية إنسانية لنقل أكثر من 2000 طن من مواد الإغاثة المقدمة من الشركاء في المجال الإنساني والعديد من دوله الأعضاء".







