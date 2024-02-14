الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

تحذير مهم من الجمارك للأردنيين

الشخانبة : ارتفاع أسعار الموز البلدي بسبب ضعف الانتاج

هام من السير للسائقين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

الأوقاف تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لإعلان ترتيبات الحج

منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

الأربعاء، 14-02-2024 08:53 ص

من داخل نفق .. الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار

في يوم الحب


الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا ادعى أنه يظهر رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار وأفرادا من عائلته يسيرون داخل نفق بعيد إطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفيديو، وهو الأول من نوعه منذ بداية الحرب، يظهر السنوار وهو "يفر" مع 3 من أولاده وإحدى زوجاته وشقيقه إبراهيم السنوار.

وفي مداخلة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، قال المتحدث العسكري دانيال هاغاري إن الصور مصدرها كاميرا مراقبة عثر عليها خلال عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية في مكان لم يحدده، مكررا تهديدات سابقة بالاستمرار في مطاردة رئيس حركة حماس في غزة حتى "اعتقاله حيا أو ميتا".

وصورت اللقطات بالأبيض والأسود، ولا تظهر وجه الرجل الذي ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يحيى السنوار، حيث كان يسير خلف الآخرين داخل النفق المفترض.

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

الاحتلال يعتقل فتاة من أريحا

اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

ط

منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

ط

غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام

احتلال 1

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

أخبار متعلقة
جيش اس

أنباء عن مقتل أكثر من 11 جنديا إسرائيليا بـ"كمين كبير" في خان يونس

قسام

معاريف: عودة نشاط حماس شمال غزة يثير قلق إسرائيل

لد

نتنياهو يتهم عائلات الأسرى بتأخير استعادتهم

ددد

وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـ"خطوة واحدة"

0000000

القسام تعلن عن قصف مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية

9

وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس