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الأحد، 28-01-2024 08:23 ص

نتنياهو يتهم عائلات الأسرى بتأخير استعادتهم

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مظاهرات عائلات المحتجزين في قطاع غزة لا تفيد، بل تزيد من مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتؤخر استعادتهم، في حين عبّرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عن غضبها من هذه التصريحات.

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وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت أن هدفه هو القضاء على سلطة حماس، وأنه لا يمكن أن يسمح ببقاء قوات مسلحة في قطاع غزة، مشددا على أن الحرب لن تنتهي قبل إكمال المهمة.


وأكد أن لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأنه لا أحد بإمكانه أن يمنعها من ذلك. كما انتقد نتنياهو الأصوات التي تشكك في إمكانية تحقيق النصر، حسب تعبيره.


من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إن من يقول لعائلات الرهائن إنه سيعيد المحتجزين لا يقول الحقيقة، مشيرا إلى أنه هو من يقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.


وأضاف أن القضاء على حماس هو الطريقة الوحيدة لاستعادة الرهائن، وأن الاحتجاجات ترفع الثمن الذي تطالب به حماس. وأوضح أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار لا يريد من خلال الرهائن إلا تفكيك المجتمع الإسرائيلي، وعبّر عن ارتياحه لسير الحرب، مشيرا إلى أن السيطرة في غزة إما أن تكون للجيش وإما لحماس.


وأضاف أنه سيتم تشكيل حكومة عسكرية في غزة وستكون مسؤولة أيضا عن القضايا المدنية، وفق تعبيره.


 




 

 


 

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