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الأحد، 08-10-2023 03:23 م

مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي وأمام معتقل "عوفر"

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الوكيل الإخباري- اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل البيرة الشمالي وأمام معتقل "عوفر" العسكري.

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وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عشرات الشبان المشاركين في مسيرة دعم وإسناد لقطاع غزة، عند المدخل الشمالي للبيرة، ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات.


في السياق، قالت مصادر لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أمام معتقل عوفر العسكري في بيتونيا، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

 


 




 

 


 

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