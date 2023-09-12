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الثلاثاء، 12-09-2023 08:06 ص

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيين من بيت لحم

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قسام نضال العمور، ومحمد خالد العمور، وحسن محمد العمور، ومحمود ذيب العمور، وعكرمة عودة العمور، وفادي سليم البدن، وجميعهم من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. 


كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد إبراهيم عبيات من منطقة واد أبو فريحة القريبة من مدينة بيت ساحور، ومحمد سعيد عجمية، وكريم زواهرة من بلدة الدوحة غربا، وخليل زواهرة من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

 

وفا


 




 

 


 

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