بيان صادر عن وزارة السياحة بشأن المطاعم السياحية

الوكيل الاخباري- عقدت وزارة السياحة و الآثار بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية، اليوم الخميس، ورشة عمل للحديث عن الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الوزارة.

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وبحسب بيان للوزارة ،اليوم الخميس، اكد مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة في الوزارة محمد المجالي، دور الوزارة في دعم الاقتصاد المحلي، وأهمية قطاع المطاعم كرافد له، موضحا ان الوزارة تعمل بالتشاركية مع جميع القطاعات للمحافظة على الاستثمارات وتطوير وتوحيد إجراءات التفتيش والرقابة وتحديد المرجعيات .



وعرض المجالي ، الإطار القانوني والتشريعات المعمول فيها في الوزارة لتقييم المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم سياحية وآليات التوعية و التوجيه والرقابة عليها .



وتخلل اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الآراء للوصول الى قطاع خال من المخالفات تحكُمه أنظمة التفتيش الذاتي.