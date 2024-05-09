الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن يخمد حريقي أعشاب ومحاصيل زراعية ويحذر المواطنين

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة- تفاصيل

الذهب عالمياً يتحرك حول هذه المستويات !

المحكمة الدستورية تصدر 64 حكما وقرارا تفسيريا العام الماضي

الدويري يتوقع تنفيذ القسام عمليات نوعية في رفح خلال 48 ساعة

سموتريتش يعبر عن خوفه من اقتراب قيام دولة فلسطينية

شركة البريد تنشئ في مبناها مركزا للتجارة الإلكترونية

الأردن 33 عالميًا والرابع عربيا في معدل سرعات الإنترنت

المقاومة تقصف تجمعات الاحتلال المتوغلة شرق رفح

ايران : على واشنطن الاختيار بين الضغط على إسرائيل أو مزيد من التوتر بالمنطقة

الخميس، 09-05-2024 11:35 ص

بيان صادر عن وزارة السياحة بشأن المطاعم السياحية

920182318952689029963


الوكيل الاخباري- عقدت وزارة السياحة و الآثار بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية، اليوم الخميس، ورشة عمل للحديث عن الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الوزارة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة ،اليوم الخميس، اكد مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة في الوزارة محمد المجالي، دور الوزارة في دعم الاقتصاد المحلي، وأهمية قطاع المطاعم كرافد له، موضحا ان الوزارة تعمل بالتشاركية مع جميع القطاعات للمحافظة على الاستثمارات وتطوير وتوحيد إجراءات التفتيش والرقابة وتحديد المرجعيات .


وعرض المجالي ، الإطار القانوني والتشريعات المعمول فيها في الوزارة لتقييم المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم سياحية وآليات التوعية و التوجيه والرقابة عليها .


وتخلل اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الآراء للوصول الى قطاع خال من المخالفات تحكُمه أنظمة التفتيش الذاتي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
dc8c3934baab45aba02f73604c713e80

عاجل الأمن يخمد حريقي أعشاب ومحاصيل زراعية ويحذر المواطنين

1715248119486

المحكمة الدستورية تصدر 64 حكما وقرارا تفسيريا العام الماضي

4202429135855477050368

شركة البريد تنشئ في مبناها مركزا للتجارة الإلكترونية

image-1

الأردن 33 عالميًا والرابع عربيا في معدل سرعات الإنترنت

1715244636758

التربية والتعليم تتفقد الأكاديمية الملكية للمكفوفين

663c869eae990

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل شملت إيطاليا والولايات المتحدة

أخبار متعلقة
320241495619585991925

3 اصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

6639f9bf93e7b

تراجع أعداد السياح القادمين للأردن 8.8% خلال الثلث الأول من 2024

32024189567873525763

10 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

file

إدارة السير تكشف عن سبب الازدحام المروري في صويلح

images

سقوط حجر يزن 2 طن على طريق المفرق - الزرقاء

820211145848889959060

55 ألف مشارك في أردننا جنة منذ بداية العام الحالي