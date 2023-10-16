ميقاتي: نعمل على إبقاء لبنان بعيداً عن تداعيات الحرب في غزة

الوكيل الإخباري -
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع، وإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب في غزة.اضافة اعلان
وشدد ميقاتي على أن الاتصالات تتم بعيدا عن الإعلام حرصا على نجاحها، ولعدم إثارة الهلع عند الناس، معتبرا أن الاتهامات التي توجه إلى الحكومة بالتقصير لا أساس لها على أرض الواقع.
وأضاف: "هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمل.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال: "لبنان في عين العاصفة، والمنطقة ككل في وضع صعب، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحدث. الشرق الاوسط