نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يفرض عزلا شاملا على المعتقلين

الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فرضت منذ السبت الماضي، عزلا مضاعفا وشاملا على المعتقلين والأسرى في جميع السجون، إلى جانب جملة إجراءات انتقامية تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي).

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وأكد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير المعتقلين في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقهم، واستمرار عزلهم المضاعف.



وبين أن إدارة السجون أبلغت المعتقلين، أن هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأنها تخضع الآن لأوامر الجيش وإدارته.



وأوضح أن هذا العزل الإضافي جزء من سلسلة إجراءات انتقامية اتخذها الاحتلال بحق الأسرى في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، منها، سحب كل محطات التلفاز المحددة للمعتقلين، ووقف زيارات المحامين وعائلاتهم، وزيادة أجهزة التشويش، إلى جانب حرمان الأطفال والأسيرات والمرضى في عيادة سجن الرملة من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي، وعرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون المعتقلين.

بترا