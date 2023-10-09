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الإثنين، 09-10-2023 02:23 م

نادي الأسير: جملة من الإجراءات الانتقامية تواصل إدارة السجون تنفيذها بحق المعتقلين

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تنفيذ إجراءات انتقامية بحق المعتقلين في كل السجون.

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ووفقًا لآخر التطورات التي وثقها نادي الأسير، فإن إدارة سجن "عوفر"، أقدمت اليوم على قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين، وفي سجن "نفحة" سحبت الأدوات التي يستخدمها المعتقلون للطبخ، وعزلت الأقسام بشكل كامل عن بعضها البعض، ومنعتهم من الخروج إلى (الفورة) ساحة السجن.


وفي سجن "النقب" نقلت إدارة السجون كل معتقلي غزة إلى خارج السجن دون معرفة الوجهة التي نُقلوا إليها، كما تتعمد إدارة السجون قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين من وقت إلى آخر، وسُجل ذلك في أغلب السجون.


وأضاف نادي الأسير، أن المعتقلين المرضى حُرموا من نقلهم إلى عيادات السجون.

 

وفا


 




 

 


 

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