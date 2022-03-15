نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم منذ شهرين ونصف

الوكيل الإخباري-يواصل المعتقلون الإداريون وعددهم (490) معتقلا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

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ولفت نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط (203).



معطيات عن سياسة الاعتقال الإداريّ:

- أصدر الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ بحقّ الفلسطينيين منذ عام 2015.

- سُجلت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرًا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و2021.



- يقبع المعتقلون الإداريون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).



- نفّذ المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011، أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.



وفا

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