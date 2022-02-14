الأسرى يقررون خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد

الوكيل الإخباري-قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام ليوم واحد، رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، التي كان آخرها حرمانهم من زيارة الأهل و"الكنتين" لشهر كامل، ومحاولتها مؤخرا إجراء تغيير واسع على نظام "الفورة".

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وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنّ هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضاليّ الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخرًا، والذي ارتكز بشكلٍ أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، وبمشاركة كافة الفصائل.



يُشار إلى أن حالة من التّوتّر الشّديد تسود السّجون لليوم التاسع على التوالي، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، حيث تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التّنكيلية والتّضييق على الأسرى.



ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022 بلغ نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلا.



وفا

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