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الأربعاء، 15-11-2023 04:10 م

"هل تتوسع الحرب الآن أم لا".. نائب الأمين العام لـ"حزب الله" يجيب

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الوكيل الاخباري - أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أنه "عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع"، وأن "إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي".

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وقال قاسم في حديث صحفي: "نحن لا نسأل إذا حصلت الحرب لماذا تقاومون؟ وإذا كان البعض يريد أن يعلم إذا كنا نخشى من تهديدات إسرائيل فنحن لا نخشى منها وإذا قررت إسرائيل حربا فسنواجه بكل ما أوتينا من قوة لنسقطها ولنا كل الثقة أننا سنربح كل حرب ممكن أن نخوضها مع الكيان الإسرائيلي".


وأضاف: "أما هل ستحصل الحرب الآن أم لا، فهذا مرتبط بالتطورات التي تحصل في غزة ومرتبط أيضا بقرار إسرائيل أن تبادر في الحرب، وهذه من الأمور التي نجهلها الآن. إذا هل يحتمل أن تتوسع الأمور؟ هذا احتمال وارد ولكن لا نستطيع أن نجزم بحصوله".


وعما إذا كان الحزب يوافق على بعض ما حصل في عملية "طوفان الأقصى"، لفت إلى أنه "يجب أن نركز على الهدف الأساسي في 7 أكتوبر، الهدف هو عمل مُقاوم من أجل معالجة قضايا كثيرة تهم الفلسطينيين والإفراج عن الأسرى، ولا يصح أن نركز على تفاصيل حصلت لتبرير المجازر الواسعة"، مشيرا إلى أن "الأمور يجب أن تتجه إلى الأصل، من الذي سبب 7 أكتوبر؟ الجيش الإسرائيلي المحتل هو من سبب 7 أكتوبر، 7 أكتوبر ردة فعل ومقاومة".


وعند سؤاله "ألا يحق لإسرائيل الأمن؟"، أجاب: "يجب أن نسأل لماذا تستمر إسرائيل باحتلالها ولماذا تغطيها أمريكا والدول الكبرى. عليهم أن ينهوا الاحتلال لإعادة الاستقرار لفلسطين والمنطقة".


 




 

 


 

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