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الأربعاء، 23-08-2023 11:19 ص

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية

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الوكيل الإخباري - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل القمع الوحشية التي تعرض لها أسرى عسقلان، إثر حملة التنقلات الى سجن نفحة التي قامت بها ادارة السجن.

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و قال محامي الهيئة يوسف متيا، نقلا عن الأسير محمد أبو حميد: " إنه في تمام الساعة 5:30 فجرا تم اقتحام القسم من قبل كل وحدات القمع بطريقة وحشية واستفزازية، قاموا بتكبيلنا و نقلنا بواسطة البوسطة إلى سجن نفحة، و لم يسمحوا لنا بأخذ أي شيء من أغراضنا الأساسية وأبقونا دون أغطية وألبسة، وعند عودة جزء من الأسرى بعد أسبوع إلى عسقلان لأخذ أغراضنا، تفاجأنا أنه تم تحطيم وتخريب كل شيء بشكل همجي".


وأوضحت أنه على إثر ما حصل، قام الأسرى بخطوات احتجاجية، وطالبوا ادارة السجن بتعويضهم عن الضرر الذي تسببوا فيه، كما شرع الأسير حاتم السغلي بإضراب عن الطعام منذ أسبوع، رفضا لظروف اعتقاله السيئة.


ويضم سجن عسقلان 36 أسيرًا، جميعهم مرضى يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل السرطان والقلب وديسك الظهر.

 

صفا


 




 

 


 

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