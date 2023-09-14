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الخميس، 14-09-2023 10:25 ص

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للمضربين الأخرس والفسفوس

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الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس وكايد الفسفوس، مقلقة للغاية.

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وأوضحت الهيئة في بيان يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز الأخرس والفسفوس بأوضاع اعتقالية قاسية، كما تُجري بحقهما جملة من الإجراءات التنكيلية، بهدف كسر إراديتهما وإضرابهما المفتوح عن الطعام.


وبينت أن الأسير الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، مضرب منذ 23 يومًا، رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني حاليًا من أوجاع في أنحاء جسده كافة، وآلام في القلب والمعدة ودوار شديد، وفقد الكثير من وزنه.


وأضافت أن الأسير الأخرس يشتكي من مرض الضغط، ويمتنع عن أخذ دوائه والمدعمات حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.


أما الأسير الفسفوس، فهو يعاني من التعب والإرهاق الشديدين، وأصبحت حركته صعبة للغاية ولا يستطيع المشي أو الوقوف، إضافة إلى أوجاع في أنحاء جسده كافة، ويصاب بالدوار والدوخة وعدم الاتزان، ولم يخرج لزيارة محاميه، نظرًا إلى سوء وضعه الصحي.


وأشارت هيئة الأسرى إلى أنه تم تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" بالقرار الإداري الصادر بحقه، ولم يتم تعيين جلسة للنظر فيه.

 

صفا


 




 

 


 

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