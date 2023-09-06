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الأربعاء، 06-09-2023 11:16 ص

هيئة الأسرى: معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعا حياتية قاسية

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الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 14 معتقلًا يقبعون في معتقل "حوارة" يعانون أوضاعًا حياتية قاسية للغاية.    

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، أن معتقل "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك عدم وجود أغطية كافية للمعتقلين.


وناشدت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع الصحية واللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

 

وفا


 




 

 


 

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