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الثلاثاء، 05-09-2023 11:54 ص

الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

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الوكيل الاخباري - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 50 إخطارا بالهدم و"إعادة الأرض إلى ما كانت عليه"، في قرية دوما جنوب نابلس.

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وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة لـ"وفا"، بأن طواقم الإدارة المدنية ترافقها جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية، ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه.


وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تدّعي أن تلك الأراضي أملاك دولة وتقع في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، مؤكدا أن جميع الأراضي التي جرى إخطارها ملكية خاصة ويملك المواطنون أوراقا ثبوتية فيها.

 

وفا


 




 

 


 

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