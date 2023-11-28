واشنطن ترسل 3 طائرات لمصر محملة بمساعدات لغزة

الوكيل الاخباري- نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي سيسيّر 3 رحلات إغاثة جوية إلى شمال سيناء تخصص لغزة.

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وأضاف أن الرحلات تحمل مواد طبية ومساعدات غذائية وتسلم للأمم المتحدة ومنها إلى المدنيين في غزة.



وأشار إلى ان من المهم ألا يؤدي تنفيذ الحملة الإسرائيلية عندما تتحرك إلى الجنوب لموجة نزوح كبيرة.



وبين أن هناك تفاهم مع إسرائيل على ضرورة أن تكون الحملة في جنوب غزة مختلفة عما جرى في الشمال وان المساعدات والوقود التي يتم توفيرها لغزة لا ترتبط بإطلاق سراح الرهائن.

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