الإثنين 27-11-2023
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الإثنين، 27-11-2023 11:38 ص

وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع ماسك بشأن الإنترنت بغزة

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة إلا بموافقة تل أبيب.

وكان ماسك وهو مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، أعلن قبل أسابيع إن الشركة "ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة"، إلا أن إسرائيل أبدت اعتراضات على ذلك.

ويجري إيلون ماسك وهو مالك منصة إكس أيضا، محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب اليوم الاثنين.

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