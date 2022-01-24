وفاة مسن وإصابة ثلاثة من أسرته بحريق في نابلس

الوكيل الإخباري - لقي مسن مصرعه، فجر اليوم الاثنين، وأصيب ثلاثة من أفراد أسرته في حريق اندلع بمنزلهم بقرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

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وأفادت طواقم الدفاع المدني في بورين، التي عملت على اخماد الحريق، بأن حريقا اندلع، فجر اليوم، في أحد غرف النوم داخل أحد المنازل جراء ترك مدفأة كهرباء موصولة بالتيار ومشغلة مما أدى إلى اندلاع النيران في الغرفة ووصولها إلى جزء من المطبخ، الأمر الذي تسبب في وفاة المواطن المسن وإصابة اثنين من أفراد أسرته باختناق، فيما أصيب ثالث بحروق، وتم إخلائهم من قبل الأهالي ونقلهم إلى المستشفى.



وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من إطفاء كل وسائل التدفئة قبل النوم تفاديا للمخاطر الناتج عنها.

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