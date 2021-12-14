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الثلاثاء، 14-12-2021 04:24 م

وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

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الوكيل الإخباري-شاركت فعاليات رام الله والبيرة وذوو الأسرى، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة.

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وحمّل المشاركون في الاعتصام، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض منذ 120 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري.


ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة كبار السن والمرضى ومحرري "صفقة شاليط".


وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن سلطات الاحتلال تمارس سلوكا وحشيا في التعامل مع الأسير هشام أبو هواش، وترفض الإفراج عنه أو وضع حد لاعتقاله الإداري رغم تردي حالته الصحية ودخوله في مرحلة الخطر الشديد.


وأضاف فارس، أن مماطلة الاحتلال في ملف الأسير أبو هواش يشكل انعكاسا لتدني مستوى المساندة والتضامن الشعبي في الشارع الفلسطيني، الأمر الذي يجب أن يكون محل نقاش لدى كافة الفصائل.


وأكد أن معارك الإضراب عن الطعام يجب ألا تبقى محصورة داخل أسوار الزنزانة، ومقتصرة على الأسرى وحدهم، إذ أن المضربين يواجهون قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي لا يطالهم وحدهم وإنما يهدد كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفا

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