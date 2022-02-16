وقفة دعم واسناد للأسرى في أريحا

الوكيل الإخباري-اعتصم اهالي الأسرى وممثلو المؤسسات الحكومية الفلسطينية والأهلية والفعاليات والقوى الوطنية وقادة الاجهزة الأمنية في محافظة اريحا والاغوار، اليوم الأربعاء، امام مقر الصليب الأحمر الدولي وسط المدينة، اسنادا للأسرى داخل سجون الاحتلال واحتجاجا على المعاملة السيئة واستمرار سياسة الاعتقال الاداري من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

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وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح اياد نصر، إن الحركة ستبقي السد المنيع والمدافع عن المشروع الوطني وتقف خلف قضية ابنائها الأسرى وأسرى الحرية، وإننا الأوفى لتضحيات ونضال ابناء شعبنا، مؤكدا أن قضية الاسرى كانت وستبقى في مقدمة الأولويات منذ الشهيد الراحل المؤسس ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، الرافض لأي محاولة وضغوطات مالية متعلقة بالأسرى.



وتحدث رئيس هيئة شؤون الاسرى بالمحافظة محمد جلايطة، ومنسق الشبيبة الطلابية بالمحافظة فادي خليفة، مؤكدان عدم شرعية ما تقوم به سلطات الاحتلال وانتهاكها لحقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال ومخالفتها بذلك كل الشرائع الانسانية والحقوقية، مجددان وقوفهما خلف قضية الأسرى ورفضهما سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة تدخل المجتمع الحقوقي والانساني للإفراج عن الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى ووقف الاعتقال الإداري.



وفا