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الثلاثاء، 07-12-2021 04:01 م

وقفة في طولكرم إسنادا للأسرى

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الوكيل الإخباري-شارك ذوو الأسرى وممثلو فصائل العمل الوطني في طولكرم، اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرضى والأسيرات والقدامى والمضربين عن الطعام.

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ودعا المشاركون في وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحق الأسرى، الذين يعيشون أوضاعا صعبة، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والضرب بعرض الحائط لمواثيق حقوق الإنسان الخاصة بالأسرى.


وطالبوا أبناء شعبنا بدعم الأسرى ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل الدولية، والضغط نحو الإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.


وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر لـ"وفا"، "نقف اليوم وقفة إسناد مع الأسرى المرضى في ظل الهجمة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال، والتي تفرض قوانينها العنصرية عليهم وتمنع علاجهم، ومنهم الأسيرين ناصر أبو حميد، ومعتصم رداد الذي يعاني من تردي وضعه الصحي ويقبع فيما يسمى عيادة سجن الرملة ويتناول أكثر من 15 حبة دواء".


وتحدث النمر عن الوضع الصحي للأسير المسن فؤاد الشوبكي، مشددا على ضرورة الضغط من قبل كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر لإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم وهم أحياء ليتسنى لهم الحصول على العلاج وسط ذويهم وعائلاتهم.

 

وفا

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