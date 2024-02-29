وول ستريت جورنال: جنود إسرائيليون يرون أنه من الصعب تدمير حماس

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جندي إسرائيلي بخان يونس قوله إن " العديد من الجنود يتساءلون عن الهدف من جهودهم في ظل غياب خطة واضحة".



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وأضافت الصحيفة نقلا عن جنود إسرائيليين "سيكون من الصعب للغاية تدمير حماس، والجيش لم يجد حلا منهجيا للعثور على أنفاق الحركة وتدميرها".



كما نقلت وول ستريت جورنال عن قائد الفرقة 98 الإسرائيلية بخان يونس أن إخراج مقاتلي حماس من الأنفاق هو "التحدي الأكبر"، مشيرة إلى ان كثيرين في الجيش الإسرائيلي يبدون قلقهم من أن "تراكم الانتصارات التكتيكية" قد لا يؤدي لنصر دائم بغزة.

