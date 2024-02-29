الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: القبض على مطلوب خطر ممن جرى نشر صورهم وتعميمها لارتباطه بعصابات للاتجار بالمخدرات

مجمع الشفاء بغزة: ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة "المعمداني"

منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

خلال 4 أيام .. الأوقاف تدعو المسجلين للحج استلام تصاريحهم

الصناعة في اليابان تنهار .. تراجع إنتاج 14 صناعة من أصل 15

الأرصاد: الموسم المطري شهد تراجعاً في الأداء خلال شهر شباط الحالي

وول ستريت جورنال: جنود إسرائيليون يرون أنه من الصعب تدمير حماس

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام

الخميس، 29-02-2024 11:11 ص

وول ستريت جورنال: جنود إسرائيليون يرون أنه من الصعب تدمير حماس

ممممم


الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جندي إسرائيلي بخان يونس قوله إن " العديد من الجنود يتساءلون عن الهدف من جهودهم في ظل غياب خطة واضحة".

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة نقلا عن جنود إسرائيليين "سيكون من الصعب للغاية تدمير حماس، والجيش لم يجد حلا منهجيا للعثور على أنفاق الحركة وتدميرها".


كما نقلت وول ستريت جورنال عن قائد الفرقة 98 الإسرائيلية بخان يونس أن إخراج مقاتلي حماس من الأنفاق هو "التحدي الأكبر"، مشيرة إلى ان كثيرين في الجيش الإسرائيلي يبدون قلقهم من أن "تراكم الانتصارات التكتيكية" قد لا يؤدي لنصر دائم بغزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كك

مجمع الشفاء بغزة: ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة "المعمداني"

ح

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع

اقصى 6

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

احتلال 99

الاحتلال يصيب شابا ويعتقله شمال رام الله

كم-عدد-سكان-كندا-حسب-المقاطعات3

كندا تنضم لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

99

الإذاعة الإسرائيلية: طرد 9 جنود من لواء غيفعاتي بغزة

أخبار متعلقة
ت

الهلال الأحمر بغزة: نفاد الوقود والأكسجين والمواد الطبية بمستشفى الأمل

القسام تفجر

المقاومة تدمر جرافة وتشتبك مع الاحتلال بخان يونس

شهداء6

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

4_news_1707131616

القسام: فجرنا دبابة واستهدفنا أخرى بقذيفة "الياسين 105"

ممم

وصول جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر

كك

كتائب القسام تستولي على طائرة استطلاع إسرائيلية