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الثلاثاء، 06-02-2024 10:11 ص

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

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الوكيل الاخباري - اُستشهد ستة فلسطينيين، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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ويدخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه الثالث والعشرين بعد المئة، حيث كثّف قصفه الجوي والبري والبحري في أنحاء متفرقة، تركزت غرب مدينة غزة، وشمال القطاع، والمناطق الشرقية من خان يونس.


كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساحل بحر خان يونس.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27.365 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

 


 




 

 


 

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