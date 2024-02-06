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الثلاثاء، 06-02-2024 01:25 م

الهلال الأحمر بغزة: نفاد الوقود والأكسجين والمواد الطبية بمستشفى الأمل

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة محمد أبو مصبح، للجزيرة، إن الوقود والأكسجين وجميع المواد الطبية نفدت بمستشفى الأمل في خان يونس، بعدما حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أسبوعين.

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وأضاف أنه تم إجلاء حوالي 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل ومقر الهلال الأحمر في خان يونس، في حين بقي 40 نازحا فقط من كبار السن، بالإضافة إلى حوالي 80 مريضا وجريحا، و100 من الطواقم الإدارية والطبية.


وأعلن الهلال الأحمر، يوم الجمعة الماضي، أن قوات الاحتلال قتلت 43 شخصا، بينهم 3 من موظفي الجمعية، منذ بدء حصار مقراتها في خان يونس.


 




 

 


 

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