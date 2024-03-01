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الجمعة، 01-03-2024 04:22 م

20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

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الوكيل الاخباري - أدى نحو عشرين ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها أن “20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم القيود الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين” إلى المسجد الاقصى.


وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود، بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.


وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت منذ الصباح الباكر عند مداخل البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وكثفت من وجودها في محيط أبواب الساهرة والأسباط والمغاربة.

 




 

 


 

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