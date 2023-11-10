13 شهيداً بقصف الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة

الوكيل الإخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن 13 شهيدا ارتقوا اليوم، جراء قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي.

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وبين أن مستشفيات غزة وشمال القطاع مهددة بالخروج من الخدمة لنفاد الوقود.



ونوه الى أن المستشفيات في القطاع كانت هدفا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.



وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية بوقتٍ سابق إن الاحتلال استهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم.



وقصف الاحتلال عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في القطاع من كارثة كبرى جراء استهداف المستشفيات.

