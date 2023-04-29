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السبت، 29-04-2023 11:19 م

200 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو

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الوكيل الاخباري - تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة التعديلات القضائية، مساء اليوم السبت، في "تل أبيب" وعشرات البلدات والمفترقات الرئيسة، للأسبوع السابع عشر على التوالي.

وتظاهر أكثر من مئتي ألف إسرائيلي في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، ونحو 30 ألف في حيفا و18 ألف في كفار سابا و16 ألف في نتانيا، بالإضافة إلى الآلاف في روحوفوت والقدس وهرتسيليا ورعنانا ونهريا والخضيرة وغيرها.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، على أن يكون الخميس القادم "يوم شلل" في مختلف الشوارع ومفترقات الطرق.

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