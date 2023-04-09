الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 03:24 ص

بن غفير يصدر أوامر جديدة لشرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل الإعلام العبرية أن ما يسمى بـ “وزير الأمن القومي” بحكومة الاحتلال، المتطرف “إيتمار بن غفير” أمر بزيادة أعداد شرطة العدو داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين من أجل إفساح المجال لاقتحامه صباح اليوم الأحد من قبل المستوطنين.

ومنذ عدة أيام، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدادها لاقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المعتكفين داخله، حيث تم اعتقال المئات منهم، إضافة الى منع الآلاف من الوصول الى المسجد للصلاة.

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