3 معتقلين من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - دخل ثلاثة معتقلين من بلدات برقين، وزبوبا، وعانين غرب محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفــا"، إن المعتقل إسماعيل إبراهيم أبو شادوف من بلدة برقين جنوب غرب جنين، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شادوف عام 2004، بعد مطاردته لسنوات وهدم منزل عائلته، وهو محكوم بالسجن لمدة 28 عامًا، وتمت إضافة عامين إلى حكمه، وهو شقيق نضال أبو شادوف الذي استُشهد عام 2001.



كما دخل المعتقل مؤيد علي محمد جرادات من قرية زبوبا غرب جنين عامه الـ23 داخل سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عاما.



ومن قرية عانين غرب جنين، دخل المعتقل بلال حسني حسن ياسين، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 32 عاما.





