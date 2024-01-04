الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

"في أسرع وقت ممكن" .. دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

الضمان والخدمات الطبية يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية علاجية للمؤمن عليهم بتأمين إصابات العمل

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

المكتب الإعلامي بغزة يطالب المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية

وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

انخفاض ليرة الذهب 4 دنانير بالأردن اليوم

الاحتلال: هجمات الحوثيين على السفن تهدد العالم

رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الخارجية

90 يوما من العدوان .. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

عاجل

رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

الخميس، 04-01-2024 12:07 م

3 معتقلين من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

112023116524875638556


الوكيل الإخباري - دخل ثلاثة معتقلين من بلدات برقين، وزبوبا، وعانين غرب محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفــا"، إن المعتقل إسماعيل إبراهيم أبو شادوف من بلدة برقين جنوب غرب جنين، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال.


وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شادوف عام 2004، بعد مطاردته لسنوات وهدم منزل عائلته، وهو محكوم بالسجن لمدة 28 عامًا، وتمت إضافة عامين إلى حكمه، وهو شقيق نضال أبو شادوف الذي استُشهد عام 2001.


كما دخل المعتقل مؤيد علي محمد جرادات من قرية زبوبا غرب جنين عامه الـ23 داخل سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عاما.


ومن قرية عانين غرب جنين، دخل المعتقل بلال حسني حسن ياسين، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 32 عاما.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6595f3674c59b70174202099

نيبينزيا: ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة

2023-09-28T220459Z_904403760_RC2VH3AUJVGF_RTRMADP_3_USA-BIDEN

17 موظفا في حملة بايدن الانتخابية يحذرون من خسارته بسبب حرب غزة

0

برلماني إسرائيلي: قرار اغتيال قادة حماس في لبنان هو قرار إقليمي ومعقد

20230910_1694339207-458

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

جج

المكتب الإعلامي بغزة يطالب المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية

OgmYF4nOr5V1Y1mvc0u5GgGJrjxwo2VLpKiIHAJ8

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

أخبار متعلقة
kP08T9EuHhKXdqiZtChzRZEjkCB2jngKTMBRCGTj

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في جنين

38c1ba7988b41337c48f1f1d117a9a10

الاحتلال يقتحم بلدتي جبع وسيلة الظهر وينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة الفلسطينيين

1220237132446747504989

قوات الاحتلال تحاصر يعبد وتقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

احتلال٢

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب غرب جنين

20201

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشقاء من كفرراعي وتقتحم فحمة

122023412344912149367

الإحتلال يعتقل شاباً من بلدة سيلة الظهر في جنين