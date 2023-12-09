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السبت، 09-12-2023 10:36 ص

قوات الاحتلال تحاصر يعبد وتقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

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الوكيل الاخباري-  تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فرض حصار على بلدة يعبد، كما اقتحمت قرى وبلدات عدة جنوب جنين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر بلدة يعبد، وتنصب الحواجز العسكرية على مداخلها، وتوقف مركبات المواطنين الفلسطينيين وتجري تفتيشا دقيقا في بطاقاتهم الشخصية، وتمنعهم من حرية الحركة والتنقل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، كما وداهمت تلك القوات قرى: مركة والجربة وبير الباشا، واقتحمت بركسا زراعيا وفتشته واستولت على هواتف خلوية لمواطنين فلسطينيين.

 




 

 


 

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