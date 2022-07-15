50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات وقيود فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 50 ألف مصلٍّ من الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48، أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى.



وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.



كما نشرت الآلاف من عناصرها في شوارع مدينة القدس، وأقامت حواجز على المفترقات وأغلقت طرقًا وشوارع رئيسية في المدينة من بينها طريق جبل الزيتون "الطور"، ما تسبب بشلل شبه كامل للحياة المقدسية، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عند مفرق واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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