الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، النقاب، الجمعة، عن استمرار تساقط الحجارة، من أعمدة المسجد الأقصى القديم، في المسجد الأقصى.

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وقالت دائرة "الأوقاف" في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك": "استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم، في المسجد الأقصى المبارك، دون معرفة الأسباب".



ويقع المسجد الأقصى القديم، أسفل المصلى القِبلي المسقوف.



وأضافت: "ما زالت دائرة الأوقاف الإسلامية تُطالب شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى إلا أن الشرطة ما زالت تماطل بذلك".



وأرفقت دائرة الأوقاف الإسلامية تدوينتها بصورة وشريط فيديو قصير، يُظهر تساقط حجارة في المسجد الأقصى القديم.



ولم تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا فوريا على ما ذكرته "الأوقاف".



وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الجهة المشرفة على دائرة الأوقاف)، في مدينة القدس، قد قال في بيان سابق أصدره يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، إنه يتابع "بخطورة بالغة"، "حفريات" تُجريها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى".



وذكر في بيان أن سلطة الآثار لدى الاحتلال وجمعية إلعاد الاستيطانية تجريان منذ فترة "حفريات مريبة وغامضة" في محيط المسجد الأقصى، خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية.



ويتبع مجلس الأوقاف، في القدس، لوزارة الأوقاف الأردنية.

الأناضول